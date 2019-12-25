Парад Дедов Морозов пройдет на фестивале "Путешествие в Рождество"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Парад Дедов Морозов пройдет 27 декабря на фестивале "Путешествие в Рождество". Все желающие смогут отправиться в путешествие по центру столицы под бразильские ритмы в исполнении оркестра Samba de Primeira, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

В сообщении говорится, что желающие могут нарядиться в классический костюм Деда Мороза или же сами придумать образ.

"Для детей парад Дедов Морозов – это сказочное приключение, возможность повеселиться от души и загадать самые заветные новогодние желания. Для взрослых – шанс придумать и воплотить необычный образ, провести время с друзьями и просто отвлечься от суеты и получить заряд праздничного настроения", – говорится в сообщении.

Те, кто не захотят участвовать в самом параде, просто могут прийти послушать музыку, потанцевать и повеселиться.

Сбор участников состоится в 19:00 на Тверской площади, за памятником Юрию Долгорукому.

27 декабря десант из 60 Дедов Морозов и Снегурочек высадится на крышу Морозовской детской больницы в Москве в честь Дня спасателя. Отмечается, что сотрудники Московского авиационного центра, пожарно-спасательного центра и Московской городской больницы поисково-спасательной службы переоденутся в костюмы Дедов Морозов, чтобы "подарить праздник маленьким пациентам и обеспечить стимул на выздоровление".

В этом году впервые Дед Мороз со Снегурочкой посещают все детские больницы в Москве. Праздничные мероприятия проходят с 16 по 27 декабря.

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