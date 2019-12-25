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Москва 24

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Общество

14:09

Десант Дедов Морозов высадится на крышу Морозовской больницы

общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Десант из 60 Дедов Морозов и Снегурочек высадится на крышу Морозовской детской больницы в Москве в честь Дня спасателя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента ГОЧСиПБ.

Отмечается, что сотрудники Московского авиационного центра, пожарно-спасательного центра и Московской городской больницы поисково-спасательной службы на одных объектах переоденутся в костюмы Дедов Морозов, чтобы "подарить праздник маленьким пациентам и обеспечить стимул на выздоровление".

Десант из Дедов Морозов и Снегурочек высадится на крышу здания 27 декабря в 10:00 по московскому времени. Они с помощью снаряжения спустятся в окна больничных палат, чтобы поздравить детей с наступающим Новым годом.

В этом году впервые Дед Мороз со Снегурочкой посещают все детские больницы в Москве. Праздничные мероприятия проходят с 16 по 27 декабря.

Так, мероприятие с фокусами показали маленьким пациентам больницы имени Башляевой, где проходят лечение около тысячи детей. Для них провели игры и мастер-классы, а также устроили настоящий концерт живой музыки с выступлением российских звезд.

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