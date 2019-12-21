Более 2,4 тысячи открыток Деду Морозу отправили на фестивале "Путешествие в Рождество"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почта Деда Мороза нашла большой отклик у гостей фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

С момента старта праздника горожане отправили уже более 2,4 тысячи обращений к деду Морозу. В будни дети отправляют порядка 175 писем новогоднему дедушке, в выходные же это число вырастает втрое.

Кроме направления открыток в Великий Устюг – на родину главного сказочника – участники часто отсылают поздравления в Санкт-Петербург и Казань. Уточняется, что воспользоваться новогодними почтовыми услугами можно будет бесплатно до конца фестиваля.

Ранее праздничная почта заработала на станциях Московского метрополитена. Она доступна на стойках "Живое общение".