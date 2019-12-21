Новогодняя почта начала работать в метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московском метрополитене открылся сервис по отправке открыток к Новому году. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на замначальника подземки по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлию Темникову.

Она рассказала, что новогодняя почта доступна на 18 станциях столичной подземки и Московского центрального кольца. Отправить поздравительную открытку пассажиры могут на стойках "Живое общение". Помимо этого там можно написать письмо Деду Морозу.

"Уже третий год подряд мы запускаем новогоднюю почту, чтобы наши пассажиры могли порадовать своих родных и близких. Один почтовый ящик предназначен для поздравительных открыток родственникам, второй – для писем Деду Морозу", – пояснила Темникова.

Отмечается, что поздравления можно адресовать по Москве. Отправлять открытки будут до 8 января включительно. Дед Мороз же принимает послания в срок до 31 декабря.

Так, новогодняя почта работает в ежедневном режиме с 08:00 до 20:00 на станциях станциях "Площадь революции", "Арбатская", "Киевская", "Александровский сад", "Комсомольская", "Курская", "Белорусская", "Парк культуры", "Павелецкая", "Китай-город", "Пушкинская", "Баррикадная", "Сретенский бульвар" и "Саларьево". Кроме того, почтовые точки расположены и на станциях МЦД Лужники, Деловой центр, Кутузовская и Шелепиха.

Ранее в столице открылись елочные базары. Всего в городе их будет порядка трехсот. Сообщалось, что новогоднюю елку на базарах столицы можно будет купить от 700 рублей за метр.