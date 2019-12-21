Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:16

Новогодняя почта начала работать в метро Москвы

общество город досуг праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московском метрополитене открылся сервис по отправке открыток к Новому году. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на замначальника подземки по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлию Темникову.

Она рассказала, что новогодняя почта доступна на 18 станциях столичной подземки и Московского центрального кольца. Отправить поздравительную открытку пассажиры могут на стойках "Живое общение". Помимо этого там можно написать письмо Деду Морозу.

"Уже третий год подряд мы запускаем новогоднюю почту, чтобы наши пассажиры могли порадовать своих родных и близких. Один почтовый ящик предназначен для поздравительных открыток родственникам, второй – для писем Деду Морозу", – пояснила Темникова.

Отмечается, что поздравления можно адресовать по Москве. Отправлять открытки будут до 8 января включительно. Дед Мороз же принимает послания в срок до 31 декабря.

Так, новогодняя почта работает в ежедневном режиме с 08:00 до 20:00 на станциях станциях "Площадь революции", "Арбатская", "Киевская", "Александровский сад", "Комсомольская", "Курская", "Белорусская", "Парк культуры", "Павелецкая", "Китай-город", "Пушкинская", "Баррикадная", "Сретенский бульвар" и "Саларьево". Кроме того, почтовые точки расположены и на станциях МЦД Лужники, Деловой центр, Кутузовская и Шелепиха.

Ранее в столице открылись елочные базары. Всего в городе их будет порядка трехсот. Сообщалось, что новогоднюю елку на базарах столицы можно будет купить от 700 рублей за метр.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика