Дети смогут создать "космические" елочные игрушки на ВДНХ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На ВДНХ состоится детский творческий конкурс, участники которого смогут раскрасить елочные игрушки в "космическом" стиле. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу АО "ВДНХ".

"Накануне главного праздника года центр "Космонавтика и авиация" вновь соберет в своих стенах творческих детей, увлеченных космосом. Ребята в предновогодней, дружеской атмосфере будут раскрашивать оригинальные фигуры шар-папье", – говорится в сообщении.

Оценивать результаты "космического" конкурса будут заслуженный художник России, председатель Союза художников Подмосковья Александр Беглов, ведущий преподаватель школы Юрия Розума Юлия Новикова, летчик-космонавт РФ, Герой России, президент центра "Космонавтика и авиация" Федор Юрчихин, а также основатель компании "Шар" Игорь Золотов.

По итогам конкурса будет три победителя, которые получат памятные подарки. Отмечается, что все участники мероприятия смогут забрать раскрашенные шары с собой.

Ранее стало известно, что во время новогодних праздников дети смогут поучаствовать в спортивных мастер-классах. В частности, профессиональные спортсмены научат кататься на сноубордах и тюбингах.