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Москва 24

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Культура

18:40

Музей Восстания Машин приглашает спасти Новый год на интерактивной елке

культура праздники дети

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Самый футуристический и фантастический музей Москвы приглашает всех на новогоднее представление. С 20 декабря по 8 января в Музее Восстания Машин дети и взрослые будут спасать Новый год! Главным героем праздника станет не традиционный Дед Мороз, а супергерой и символ наступающего года Космомышка.

Почему вашему ребенку нужно обязательно это увидеть?

1. Здание музея выглядит как летающая тарелка, а внутри это невероятное арт-пространство, посвященное робототехнике будущего. Прямо у входа вас встретят гигантские герои фильма "Трансформеры". Вы будете по-настоящему удивлены.

2. 14 залов музея вмещают более 300 персонажей современных фильмов – от Дарта Вейдера и Автоботов до Железного Человека, Фредди Крюгера и Валли. Общий вес экспонатов – около 70 тонн.

3. В Музее Восстания Машин новогоднее шоу будет интерактивным. Спасать Новый год и посетителям, и актерам придется вместе, а это гораздо интереснее, чем быть просто зрителем.

4. Внутри музея расположены зона аквагрима, аттракцион виртуальной реальности. После представления необязательно сразу уходить – можно весело провести в музее почти весь день.

5. Музей Восстания Машин – один из самых веселых музеев в Москве. Здесь можно бегать, громко разговаривать и фотографировать со вспышкой. А некоторые экспонаты вполне можно трогать руками.

Где: Музей Восстания Машин (Волгоградский проспект, 42, корпус 2)
Когда: 20 декабря – 8 января

Рекомендуемый возраст детей – от трех лет. Детали и билеты доступны по ссылке.

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