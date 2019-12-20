Сотрудники столичного МЧС спасли Деда Мороза

Фото: пресс-служба МЧС РФ

Сотрудники столичного МЧС провели тактические учения в "Усадьбе Деда Мороза" в Кузьминках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно легенде учений, пожар произошел на втором этаже здания в результате короткого замыкания. Дед Мороз и его внучка оказались отрезаны он путей эвакуации огнем и дымом. Борьба с огнем осложнялась высокой температурой и скоростью распространения пожара, а также плотным задымлением.

Спасатели оперативно провели разведку и нашли Снегурочку и Деда Мороза, заблокированных на втором этаже. Сотрудники МЧС также не допустили распространения огня на мастерские, в которых хранятся подарки для детей.

К учениям были привлечены 5 единиц техники и 30 человек спасателей.

На минувшей неделе в районе Варшавского шоссе загорелся склад тканей. По данным спасателей, в сгоревшем складе находился цех по производству экокожи. Местные жители сообщали о громких хлопках во время пожара. Позднее стало известно, что на складе взрывались газовые баллоны.

Пожар на складе тканей тушили два вертолета Московского авиационного центра. На месте ЧП также работали 70 единиц техники и более 220 человек личного состава.

