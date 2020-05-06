Москва онлайн: как приготовить идеальный скрэмбл

Фото: представлено Никитой Мальцевым
7 мая шеф-повар Никита Мальцев расскажет, как приготовить идеальный скрэмбл в домашних условиях.
Никита, работая в крупном столичном ресторане, разработал меню, в которое входят интересные, но простые в приготовлении блюда. Во время мастер-класса шеф-повар поделится свой концепцией и научит готовить одно из таких блюд.
Вам понадобятся:
- 3 яйца;
- фета – 40 граммов;
- томаты;
- перец чили – 3 грамма;
- сливки 33% – 40 граммов;
- масло оливковое – 30 граммов;
- хлеб цельнозерновой – 60 граммов;
- зеленый лук – 5 граммов;
- специи тогараши – 3 грамма (по желанию);
- масло петрушки – 3 грамма;
- авокадо – 40 граммов.
Смотрите трансляцию 7 мая в 16:30 на этой странице или портале Москва онлайн
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