Москва онлайн: как приготовить идеальный скрэмбл

Фото: представлено Никитой Мальцевым

7 мая шеф-повар Никита Мальцев расскажет, как приготовить идеальный скрэмбл в домашних условиях.

Никита, работая в крупном столичном ресторане, разработал меню, в которое входят интересные, но простые в приготовлении блюда. Во время мастер-класса шеф-повар поделится свой концепцией и научит готовить одно из таких блюд.

Вам понадобятся:



3 яйца;

фета – 40 граммов;

томаты;

перец чили – 3 грамма;

сливки 33% – 40 граммов;

масло оливковое – 30 граммов;

хлеб цельнозерновой – 60 граммов;

зеленый лук – 5 граммов;

специи тогараши – 3 грамма (по желанию);

масло петрушки – 3 грамма;

авокадо – 40 граммов.