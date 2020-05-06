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Общество

15:07

Москва онлайн: как приготовить идеальный скрэмбл

Москва онлайн общество

Фото: представлено Никитой Мальцевым

7 мая шеф-повар Никита Мальцев расскажет, как приготовить идеальный скрэмбл в домашних условиях.

Никита, работая в крупном столичном ресторане, разработал меню, в которое входят интересные, но простые в приготовлении блюда. Во время мастер-класса шеф-повар поделится свой концепцией и научит готовить одно из таких блюд.

Вам понадобятся:

  • 3 яйца;
  • фета – 40 граммов;
  • томаты;
  • перец чили – 3 грамма;
  • сливки 33% – 40 граммов;
  • масло оливковое – 30 граммов;
  • хлеб цельнозерновой – 60 граммов;
  • зеленый лук – 5 граммов;
  • специи тогараши – 3 грамма (по желанию);
  • масло петрушки – 3 грамма;
  • авокадо – 40 граммов.

Смотрите трансляцию 7 мая в 16:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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