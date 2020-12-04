Ученые рассказали, как снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

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Ученые выяснили, что замена мяса растительным белком позволяет снизить риск развития заболеваний сердца и сосудов. Результаты исследования представлены в журнале BMJ.

Эксперты из США проводили исследование, в котором приняли участие более 43 тысяч человек, средний возраст которых составляет 53 года. На протяжении 30 лет они передавали ученым данные об образе жизни, рационе, состоянии здоровья.

Отмечается, что перед началом эксперимента ни у одного из участников не было обнаружено заболеваний сердца и сосудов. Однако во время исследований эксперты зафиксировали почти 4,5 тысячи случаев ишемической болезни сердца. 1 860 случаев закончились смертью.

Проведя анализ диеты участников и проверив другие данные, ученые пришли к выводу, что замена красного мяса на растительную пищу позволяет снизить риск развития болезни на 14%.

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