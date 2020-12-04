Ученые назвали три худших возраста для употребления алкоголя

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Ученые из Университета Нового Южного Уэльса назвали три возраста, для которых употребление алкоголя наиболее пагубно с точки зрения здоровья организма. Результаты исследования опубликовали в издании The British Medical Journal.
"Имеющиеся данные свидетельствуют о трех периодах динамических изменений мозга, которые могут быть особенно чувствительны к нейротоксическим эффектам алкоголя", – говорится в сообщении.
Первым таким периодом специалисты назвали момент внутриутробного развития плода. Если мать ребенка употребляет спиртное, у ребенка может уменьшиться объем мозга. Алкоголь также способен спровоцировать когнитивные нарушения, заявили специалисты.
Второй опасный возраст, по их мнению, – от 15 до 19 лет. Употребление спиртного в этот период грозит уменьшением объема неокортекса и функциональной связности, уточнили эксперты. Они добавили, что в этом возрасте также могут снизиться когнитивные функции, а белое вещество мозга будет развиваться ослаблено.
Ученые также отметили вред алкоголя в старости. Они заявили, что спиртное способно спровоцировать развитие деменции, и подчеркнули, что в этой связи опасность представляет даже умеренное употребление алкоголя.
Ранее группа ученых из Германии и США выяснила, почему человек может потерять бдительность после употребления спиртного. В ходе эксперимента они узнали, что в мозгу блокируется выделение норадреналина.
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