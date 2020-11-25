Онищенко прокомментировал идею запретить продажу алкоголя 1 и 2 января

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Инициатива о запрете продажи алкоголя 1 и 2 января поддержана не будет, считает бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Об этом сообщает RT.

Он отметил, что данные меры вводить уже поздно.

"Во-вторых, закупят заранее (алкоголь) – и все. Поэтому поблагодарим за упорное желание решать эти вопросы, но, очевидно, такая инициатива не будет поддержана. Есть постоянная работа, кавалерийский наскок проблему не решает", – подчеркнул Онищенко.

Он добавил, что с данной проблемой необходимо бороться, в частности меньше показывать фильмы соответствующей тематики.

Ранее член Общественной палаты, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в первые дни нового года. Хамзаев подчеркнул, что часто новогодние праздники оборачиваются ростом алкогольных отравлений и обращений в скорую.

