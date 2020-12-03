Ученые выяснили, почему люди теряют бдительность после употребления алкоголя

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Группа ученых из Германии и США выяснила, из-за чего человек теряет бдительность после употребления спиртного. Для этого исследователи применили метод двухфотонной визуализации, сообщает "Мир 24".

Эксперимент проводился на лабораторных мышах. Оказалось, что под воздействием этанола в клетках мозга блокируется выделение норадреналина, который обеспечивает передачу нервного импульса.

Это объясняет невнимательность людей после употребления спиртных напитков. Ученые рассчитывают, что эта информация позволит более точно выявить мозговые цепи, которые определяют бдительность.

Ранее канадские ученые, представляющие Университет Торонто, изобрели прибор, который поможет ускорить выведение алкоголя из организма. Устройство состоит из маски, трубок и клапанов, дополненных баллоном с углекислым газом.