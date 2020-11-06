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Крысы-алкоголики помогли ученым обнаружить новые методы лечения интоксикации. Исследователи Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН обнаружили в строении печени грызунов особую систему митохондрий, которая подвергается изменению под воздействием этанола. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство образования и науки РФ.

В ведомстве уточнили, что для исследования были отобраны крысы одного возраста и веса. Их разделили на пары, после чего поместили в отдельные клетки со специальными поилками. Первые десять дней исследователи увеличивали содержание этанола в пище первой группы крыс до 5%, затем в течение 8 недель грызунам давали корм, содержащий 5% этанола.

Затем ученые выделили митохондрии из печени крыс и изучили разницу между клетками групп, проанализировали изменения их функциональных параметров.

Также биологи обратили внимание на реакцию грызунов на препараты, потенциально применимые для лечения последствий алкоголизма. Исследования позволили выяснить, что PK 11195 и Протопорфирин-IX могут снижать токсический эффект алкоголя.

"При добавлении Протопорфирина к митохондриям пристрастившихся к спиртному крыс токсическое воздействие алкоголя снижалось, дыхание не угнеталось, набухание митохондрий замедлялось, тогда как митохондрии контрольных крыс реагировали на эту же добавку противоположным образом", – сообщила одна из авторов работы Юлия Бабурина.

Итоги исследования позволили открыть новые перспективы использования Протопорфирина IX и PK 11195 для лечения заболеваний, связанных с хронической алкогольной интоксикацией.

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