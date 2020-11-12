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Наука

15:10

Канадские ученые изобрели устройство для отрезвления

наука

Фото: depositphotos/Oksana_S

Канадские ученые, представляющие Университет Торонто, изобрели прибор, который поможет ускорить выведение алкоголя из организма. Об этом сообщают "Дни.ру".

Устройство состоит из маски, трубок и клапанов, дополненных баллоном с углекислым газом. Специалисты рассчитывают, что эта система позволит людям быстрее трезветь после употребления спиртного.

Ученые напомнили, что основную нагрузку по выведению алкоголя из организма берет на себя печень и конкретно этот процесс усилить невозможно. А предложенное ими устройство увеличивает объем выдыхаемого спиртного за счет стимуляции легких.

В РФ в октябре предложили убрать упоминание алкоголя с вывесок баров и магазинов. Как заявил член Общественной палаты Султан Хамзаев, их можно расценивать как косвенную рекламу спиртных напитков.

"Это было смешно": "Пить или не пить? Вот в чем вопрос..."

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