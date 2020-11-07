МВД предложило лишать автомобиля повторно севших пьяными за руль

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МВД РФ выступило с предложением о лишении автомобиля тех, кто повторно сел за руль в нетрезвом состоянии.

Об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев. МВД выступило с инициативой внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

"Министерство внутренних дел выступило инициатором конфискации автотранспортного средства при повторном управлении в пьяном виде", – сказал Колокольцев в эфире телеканала "Россия 1".

Он назвал это решение вынужденной мерой. Он отметил, что общество слишком дорого платит за то, что нетрезвые люди садятся за руль.

Ранее в МВД разработали поправки к правилам дорожного движения. Они дадут новые обоснования для штрафов водителей. В частности, согласно им, финансовые санкции могут быть наложены на использование резины, которая не соответствует сезону.