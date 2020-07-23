Мужчину на Ямале бросили в бассейн в попытке отрезвить, и он утонул

Фото: Москва 24//Евгения Смолянская

Двое жителей Ямало-Ненецкого автономного округа во время отдыха в сауне бросили приятеля в бассейн в попытке его отрезвить, но мужчина утонул, говорится на официальном сайте СК РФ по региону.

Как уточнили следователи, в городе Губкинском трое мужчин днем употребляли алкоголь в помещении сауны. Посчитав, что мужчине нужно срочно протрезветь, приятели скинули его в бассейн. Однако он, находясь в сильном алкогольном опьянении, утонул.

"Подозреваемые, видя, что потерпевший перестал подавать признаки жизни, достали его из воды и обратились в службу скорой помощи. Приехавшие по вызову медицинские сотрудники констатировали смерть мужчины", – добавили в Следственном комитете.

В правоохранительных органах возбудили уголовное дело, людей, причастных к смерти мужчины, подозревают в совершении преступления по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Ранее полиция проверяла информацию о стрельбе в Одинцовском городском округе. По данным источника агентства в правоохранительных органах, в коттеджном поселке "Береста" в деревне Раздоры неизвестный выстрелил в живот мужчине и скрылся на автомобиле.