Мужчину на Ямале бросили в бассейн в попытке отрезвить, и он утонул

10:52
Фото: Москва 24//Евгения Смолянская
Двое жителей Ямало-Ненецкого автономного округа во время отдыха в сауне бросили приятеля в бассейн в попытке его отрезвить, но мужчина утонул, говорится на официальном сайте СК РФ по региону.
Как уточнили следователи, в городе Губкинском трое мужчин днем употребляли алкоголь в помещении сауны. Посчитав, что мужчине нужно срочно протрезветь, приятели скинули его в бассейн. Однако он, находясь в сильном алкогольном опьянении, утонул.
"Подозреваемые, видя, что потерпевший перестал подавать признаки жизни, достали его из воды и обратились в службу скорой помощи. Приехавшие по вызову медицинские сотрудники констатировали смерть мужчины", – добавили в Следственном комитете.
В правоохранительных органах возбудили уголовное дело, людей, причастных к смерти мужчины, подозревают в совершении преступления по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Ранее полиция проверяла информацию о стрельбе в Одинцовском городском округе. По данным источника агентства в правоохранительных органах, в коттеджном поселке "Береста" в деревне Раздоры неизвестный выстрелил в живот мужчине и скрылся на автомобиле.
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