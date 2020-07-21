Полиция проверяет информацию о стрельбе в Одинцовском городском округе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции проверяют информацию о стрельбе в деревне Раздоры на территории Одинцовского городского округа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Подмосковью.

"Информация о стрельбе проверяется", – говорится в сообщении пресс-службы.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, в коттеджном поселке "Береста" в деревне Раздоры неизвестный выстрелил в живот мужчине и скрылся на автомобиле.

Ранее полиция задержала подозреваемого в стрельбе на юге столицы. Инцидент произошел на улице Михневской. Подозреваемым оказался 37-летний москвич. У него обнаружили и изъяли травматический пистолет.

