В Ярославской области изъяли более 500 тыс бутылок поддельного алкоголя

Фото: СК РФ
В Ярославской области выявили производство поддельного алкоголя под видом известных брендов. Сотрудниками ФСБ было изъято более 500 тысяч бутылок суррогата на общую сумму более 500 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Там уточнили, что преступная группа специализировалась на изготовлении, хранении и распространении в особо крупном размере суррогатных алкогольных напитков.
На территории Переславского района Ярославской области были обнаружены действующие более года пять линий по розливу контрафактного алкоголя и два крупных склада. Изъято более полумиллиона бутылок готовой продукции, 200 тысяч штук тары, 40 паллетов с бочками спирта, фурнитура и поддельные федеральные специальные марки.
Отмечается, что руководитель производства был задержан.
Ранее сообщалось, что в России с 1 января увеличиваются розничные цены на ряд алкогольных напитков. В частности, цена водки поднимется до 243 рублей вместо 230. Минимальная розничная цена на коньяк установится в размере 446 рублей за полулитровую бутылку вместо 433.
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