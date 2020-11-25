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Общество

15:56

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Врач-нарколог оценил идею запретить продажу алкоголя 1 и 2 января

Трезвый взгляд. Реально ли запретить продажу алкоголя 1 и 2 января
общество

В стране предлагают запретить продажу алкоголя в первые дни новогодних каникул – 1 и 2 января. Письмо с такой инициативой на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова направил член Общественной палаты, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев. Разбираемся, нужно ли это нововведение.

Не нагружайте скорые

В письме Султан Хамзаев пояснил, что новогодние каникулы в России часто оборачиваются всплеском алкогольных отравлений и ростом числа обращений в скорую помощь. В условиях COVID-19 это обстоятельство может создать дополнительную нагрузку на региональные системы здравоохранения, которые и так работают на пределе, отмечает общественник.

В целях недопущения роста нагрузки на службы скорой помощи в период новогодних праздников прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на торговлю алкогольными напитками на территории Российской Федерации в период 1–2 января – дни, на которые приходится основной рост обращений за экстренной помощью.
из обращения главы проекта "Трезвая Россия" Султана Хамзаева

На предложение уже отреагировал депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Он заявил, что, во-первых, вводить запрет уже поздно, а во-вторых, желающие провести 1 и 2 января в компании "горячительного" могут закупить алкоголь заранее.

"Поэтому поблагодарим за упорное желание решать эти вопросы, но, очевидно, такая инициатива не будет поддержана", – отметил бывший главный государственный санитарный врач России.

К слову, подобное обращение Хамзаев направлял еще в середине сентября, но на имя главы Минздрава Михаила Мурашко. Однако тогда речь шла не о полном запрете 1 и 2 января, а об ограничении по времени продажи спиртного с 14:00 до 18:00 в новогодние праздники.

"Подобная мера будет способствовать снижению общего числа алкогольных отравлений, летальных случаев и преступлений из-за чрезмерного потребления алкоголя в данный период", – говорилось в обращении к главе Минздрава.

Возможно, справиться с наплывом желающих выпить поможет рост минимальных розничных цен на алкоголь, который произойдет с 1 января 2021 года. В приказе Минфина говорится, что минимальная стоимость водки вырастет на 5,7% – до 243 рублей за полулитровую бутылку.

Сейчас цена составляет 230 рублей. На 3% увеличится минимальная стоимость коньяка – до 446 рублей за 0,5 литра. Подрастет в стоимости и шампанское. Тоже на 3%, до 169 рублей за бутылку 0,75 литра.

А если без запретов?

Фото: depositphotos/LElik83

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич заявил Москве 24, что проблема алкоголизации населения существует, однако ее объемы с каждым годом уменьшаются.

"Это говорит о том, что та политика, которую проводит государство, министерство здравоохранения, на самом деле правильная", – говорит он.

Однако одними запретами проблему алкоголизации решить невозможно. Да, появился запрет на продажу алкоголя в ночное время, недалеко от спортивных и образовательных учреждений, запретили "наливайки" в жилых домах, и это дало свои положительные результаты. Но запреты всегда должны идти в тандеме с очень серьезными профилактическими мероприятиями, пропагандой здорового образа жизни.
Борис Менделевич
член комитета Госдумы по охране здоровья

Депутат согласился, что ситуация со злоупотреблением алкоголем в новогодние праздники есть.

"Но тогда возникает вопрос к предложенной инициативе: почему именно 1 и 2 января? Почему не 31 декабря, не на все новогодние праздники? Мы знаем и видим, что в действительности могут происходить совершенно другие вещи. Например, люди будут закупать алкоголь заранее, обращаться к продавцам фальсифицированного или самодельного алкоголя. В предложении, на самом деле, вопросов больше, чем ответов", – считает парламентарий.

Проблема существует, и инициативу, в принципе, можно рассматривать. Но к ней очень много вопросов. И, наверное, прежде чем превращать эту инициативу в нормативный акт, стоит ее серьезно обсудить на уровне экспертов и гражданского общества, чтобы понять, чего мы хотим добиться этим запретом.
Борис Менделевич
член комитета Госдумы по охране здоровья

Врач-нарколог, психотерапевт Юрий Вяльба в разговоре с Москвой 24 отметил, что в новогодние праздники действительно происходит большое количество инцидентов, связанных со злоупотреблением алкоголя.

"Причем это не только отравления, но и преступления под действием алкоголя, и обморожения", – говорит эксперт.

В инициативе есть некий смысл, но нужно понимать, что мы имеем дело не с тем народом, которому сказали, а он прислушивается. Нам сказали, а мы делаем все наоборот. Алкогольные напитки будут присутствовать, например самогонные, тем более что аппараты для этого сейчас спокойно продаются. Идея правильная, но пить будут так же, а качество алкоголя будет только хуже.
Юрий Вяльба
врач-нарколог

Если же говорить о сиюминутных решениях, специалист предлагает вернуть систему специализированных учреждений для нетрезвых граждан.

"На зимнее время необходимо вернуть вытрезвители, чтобы этим людям там могли оказать медицинскую помощь в результате отравления или обморожения. Соответственно, это отдельная служба врачей. И эта услуга должна входить в страховую систему", – полагает он.

Врач добавил, что подобная практика сегодня существует, например, в Германии. Там помощью злоупотребившим алкоголем в специализированных учреждениях занимаются социальные службы.

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Камзин Никита

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