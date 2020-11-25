Врач-нарколог оценил идею запретить продажу алкоголя 1 и 2 января

В стране предлагают запретить продажу алкоголя в первые дни новогодних каникул – 1 и 2 января. Письмо с такой инициативой на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова направил член Общественной палаты, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев. Разбираемся, нужно ли это нововведение.



Не нагружайте скорые

В письме Султан Хамзаев пояснил, что новогодние каникулы в России часто оборачиваются всплеском алкогольных отравлений и ростом числа обращений в скорую помощь. В условиях COVID-19 это обстоятельство может создать дополнительную нагрузку на региональные системы здравоохранения, которые и так работают на пределе, отмечает общественник.





из обращения главы проекта "Трезвая Россия" Султана Хамзаева В целях недопущения роста нагрузки на службы скорой помощи в период новогодних праздников прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на торговлю алкогольными напитками на территории Российской Федерации в период 1–2 января – дни, на которые приходится основной рост обращений за экстренной помощью.

На предложение уже отреагировал депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Он заявил, что, во-первых, вводить запрет уже поздно, а во-вторых, желающие провести 1 и 2 января в компании "горячительного" могут закупить алкоголь заранее.

"Поэтому поблагодарим за упорное желание решать эти вопросы, но, очевидно, такая инициатива не будет поддержана", – отметил бывший главный государственный санитарный врач России.

К слову, подобное обращение Хамзаев направлял еще в середине сентября, но на имя главы Минздрава Михаила Мурашко. Однако тогда речь шла не о полном запрете 1 и 2 января, а об ограничении по времени продажи спиртного с 14:00 до 18:00 в новогодние праздники.

"Подобная мера будет способствовать снижению общего числа алкогольных отравлений, летальных случаев и преступлений из-за чрезмерного потребления алкоголя в данный период", – говорилось в обращении к главе Минздрава.

Возможно, справиться с наплывом желающих выпить поможет рост минимальных розничных цен на алкоголь, который произойдет с 1 января 2021 года. В приказе Минфина говорится, что минимальная стоимость водки вырастет на 5,7% – до 243 рублей за полулитровую бутылку.

Сейчас цена составляет 230 рублей. На 3% увеличится минимальная стоимость коньяка – до 446 рублей за 0,5 литра. Подрастет в стоимости и шампанское. Тоже на 3%, до 169 рублей за бутылку 0,75 литра.



А если без запретов?

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич заявил Москве 24, что проблема алкоголизации населения существует, однако ее объемы с каждым годом уменьшаются.

"Это говорит о том, что та политика, которую проводит государство, министерство здравоохранения, на самом деле правильная", – говорит он.





Борис Менделевич член комитета Госдумы по охране здоровья Однако одними запретами проблему алкоголизации решить невозможно. Да, появился запрет на продажу алкоголя в ночное время, недалеко от спортивных и образовательных учреждений, запретили "наливайки" в жилых домах, и это дало свои положительные результаты. Но запреты всегда должны идти в тандеме с очень серьезными профилактическими мероприятиями, пропагандой здорового образа жизни.

Депутат согласился, что ситуация со злоупотреблением алкоголем в новогодние праздники есть.

"Но тогда возникает вопрос к предложенной инициативе: почему именно 1 и 2 января? Почему не 31 декабря, не на все новогодние праздники? Мы знаем и видим, что в действительности могут происходить совершенно другие вещи. Например, люди будут закупать алкоголь заранее, обращаться к продавцам фальсифицированного или самодельного алкоголя. В предложении, на самом деле, вопросов больше, чем ответов", – считает парламентарий.





Борис Менделевич член комитета Госдумы по охране здоровья Проблема существует, и инициативу, в принципе, можно рассматривать. Но к ней очень много вопросов. И, наверное, прежде чем превращать эту инициативу в нормативный акт, стоит ее серьезно обсудить на уровне экспертов и гражданского общества, чтобы понять, чего мы хотим добиться этим запретом.

Врач-нарколог, психотерапевт Юрий Вяльба в разговоре с Москвой 24 отметил, что в новогодние праздники действительно происходит большое количество инцидентов, связанных со злоупотреблением алкоголя.

"Причем это не только отравления, но и преступления под действием алкоголя, и обморожения", – говорит эксперт.





Юрий Вяльба врач-нарколог В инициативе есть некий смысл, но нужно понимать, что мы имеем дело не с тем народом, которому сказали, а он прислушивается. Нам сказали, а мы делаем все наоборот. Алкогольные напитки будут присутствовать, например самогонные, тем более что аппараты для этого сейчас спокойно продаются. Идея правильная, но пить будут так же, а качество алкоголя будет только хуже.

Если же говорить о сиюминутных решениях, специалист предлагает вернуть систему специализированных учреждений для нетрезвых граждан.

"На зимнее время необходимо вернуть вытрезвители, чтобы этим людям там могли оказать медицинскую помощь в результате отравления или обморожения. Соответственно, это отдельная служба врачей. И эта услуга должна входить в страховую систему", – полагает он.

Врач добавил, что подобная практика сегодня существует, например, в Германии. Там помощью злоупотребившим алкоголем в специализированных учреждениях занимаются социальные службы.

