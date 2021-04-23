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Общество

12:22

Мясников назвал неочевидные факторы развития инфаркта

медицина общество

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал признаки инфаркта, на которые редко обращают внимание.

В эфире телеканала "Россия 1" специалист подчеркнул, что многие люди знают признаки, по которым можно определить развитие данного заболевания. В частности, это боль за грудиной, одышка, повышенная потливость, ощущение слабости, спутанность речи.

Он подчеркнул, что женщины более подвержены заболеванию после 50 лет, а мужчины – после 45. В данном вопросе стоит учитывать и фактор наследственности, добавил врач.

Также, по его словам, свидетельствуют о риске рост плохого холестерина низкой плотности, понижение хорошего холестерина высокой плотности, высокий уровень сахара и гипертония (даже если при приеме препаратов артериальное давление нормализуется).

Кроме того, риск развития инфаркта повышают курение, ожирение и отсутствие физической активности.

Ранее врач рассказал, что об угрозе инфаркта может свидетельствовать боль в зубах и животе.

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