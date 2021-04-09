Врач назвал необычные признаки инфаркта

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Об угрозе инфаркта может свидетельствовать боль в зубах и животе, рассказал телеканалу "Звезда" врач-терапевт Алексей Безымянный.
Он подчеркнул, что боль в зубах является признаком инфаркта реже, чем боль в эпигастриальной области.
"Если у вас возникла боль в эпигастрии, но вы понимаете, что вы не переедали, подобных симптомов у вас не было, у вас нет установленного диагноза "гастрит", "эзофагит" или "грыжа диафрагмального отдела пищевода" и у вас подобных симптомов до этого не было, боль не терпим", – предупредил медик.
Он призвал в случаях острой боли незамедлительно вызывать скорую помощь, а при ноющих ощущениях обращаться в поликлинику.
Кроме того, любая резкая боль в груди также является симптомом инфаркта. Молодым людям в возрасте от 25 до 30 лет стоит обращаться к специалистам при подобных ощущениях, заключил Безымянный.
Ранее медики рассказали, что указывать на сердечный приступ может дискомфорт в груди, который не проходит и распространяется на другие части тела – шею, челюсть, спину, желудок или руки. Опасное состояние могут также предвещать тошнота, головокружение или одышка. В некоторых случаях у больных наблюдается внезапное чувство тревоги, схожее с панической атакой.
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