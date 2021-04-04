Медики объяснили, как распознать сердечный приступ

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Специалисты Британского фонда сердца рассказали, как определить симптомы сердечного приступа. Об этом пишет издание Express.

Медики утверждают, что симптомы сердечного приступа похожи на другие недуги. При этом отдельные детали недомоганий могут указать на опасный недуг.

В частности, указывать на сердечный приступ может дискомфорт в груди, который не проходит и распространяется на другие части тела – шею, челюсть, спину, желудок или руки. Опасное состояние могут также предвещать тошнота, головокружение или одышка. В некоторых случаях у больных наблюдается внезапное чувство тревоги, схожее с панической атакой.

По словам медиков, симптомы способны сохраняться в течение нескольких дней или возникать внезапно. При появлении признаков сердечного приступа следует незамедлительно обратиться к специалистам

Ранее специалисты Американской академии хирургов-ортопедов назвали ранние симптомы артрита. Одним из предвестников заболевания может служить тупая боль в руках.

До этого Национальная служба здравоохранения США назвала головную боль симптомом серьезных заболеваний. По мнению специалистов, недомогание может указывать на проблемы с кровеносными сосудами в мозге, опухоль или повреждение.