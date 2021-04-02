Названы два ранних симптома артрита

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Специалисты Американской академии хирургов-ортопедов назвали ранние симптомы артрита. Об этом сообщает Express.

По мнению специалистов, одним из предвестников заболевания может служить тупая боль в руках.

"Она может появиться после повышенной нагрузки на суставы. К примеру, после продолжительного хватания", – пояснили эксперты.

Также признаком артрита считается жжение в суставах. Чаще всего такие ощущения могут появиться утром, но в поздних стадиях болезни они могут возникать и ночью.

Медики рекомендуют незамедлительно обращаться за помощью специалистов при первых признаках артрита.

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