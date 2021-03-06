Врач рассказала о серьезных последствиях онемения конечностей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Онемение рук или ног может указывать не только на имеющиеся у человека заболевания, но и привести к опасным последствиям. Об этом рассказала врач-терапевт Ирина Ескова, сообщает "Газета.ру".

"Так, при сахарном диабете, рассеянном склерозе, при ревматоидном артрите развивается нейропатия — когда страдают нервные корешки... При нейропатии поражаются и верхние, и нижние конечности, и страдают обе конечности", – объяснила специалист.

По словам Есковой, к вероятным причинам подобного состояния может относиться злоупотребление алкоголем. Помимо этого, нейропатия может указывать на болезни артериальных сосудов.

Если онемение сопровождается болями в спине, то речь может идти об остеохондрозе, межпозвоночной грыже, сужении спинномозгового канала или опухоли.

Также оно может наступать при давлении или гипертонических кризах. Эксперт призвала обращаться к врачу, если человек замечает перечисленные симптомы.

Главный врач Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии депздрава Ольга Жукова ранее предостерегла от использования масок для лица, произведенных в домашних условиях. Специалист отметила высокий риск аллергии или даже заражения.

