Росстат выяснил, как россияне оценивают свое здоровье во время пандемии

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Росстат опубликовал данные исследования о том, как россияне старше 15 лет оценивают свое здоровье во время пандемии. Об этом сообщает News.ru.

43,3 процента жителей страны заявили, что чувствуют себя хорошо. 40,6 процента оценили свое состояние как удовлетворительное.

Плохим и очень хорошим свое самочувствие назвали 8,2 и 6,9 процента опрошенных соответственно. Очень плохим свое здоровье назвал всего 1 процент.

Однако в некоторых регионах показатели различаются. Большинство жителей, назвавших свое здоровье очень хорошим, оказалось из Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Москвы и Калмыкии.

Россияне с очень плохим здоровьем оказались жителями Курской, Липецкой и Владимирской областей, Хакасии и Алтайского края.

Терапевт Анна Землянухина заявила, что улучшить состояние здоровья в короткие сроки можно правильным питанием, достаточной физической активностью и сном не менее восьми часов в день.

Ранее врач Надежда Чернышова рассказала, какие планы лучше отменить в период низкого атмосферного давления. Она посоветовала провести время в легкой физической активности, не пить много кофе и крепкого чая, отказаться от спиртного и минимизировать или исключить вообще курение.