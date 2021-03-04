Врач рассказал, какие планы отменить в период низкого атмосферного давления

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, у кого могут возникнуть проблемы со здоровьем в период низкого атмосферного давления. Она также обратила внимание на активности, от которых стоит отказаться в этот период.

Ранее москвичам пообещали аномально низкое давление в ближайшие несколько дней. По прогнозам Гидрометцентра, в четверг, 4 марта, показатель упадет до 735 миллиметров. В пятницу ожидается 742 миллиметра ртутного столба, а в субботу – 747 миллиметров.

По словам Чернышовой, люди с крепким здоровьем могут даже не заметить погодных аномалий. Их организм на низкое давление никак не отреагирует. Однако у некоторых категорий людей проблемы все же могут возникнуть.

"При низком давлении могут чувствовать себя плохо люди с метеорологической зависимостью и с сердечно-сосудистыми патологиями. У них может быть слабость, отсутствие сил и даже головокружение, головные боли", – объяснила терапевт.





Надежда Чернышова врач-терапевт Лучше провести день в легкой физической активности. Бежать марафоны точно не стоит. Также я бы рекомендовала отказаться от походов или активных занятий спортом. Стоит отказаться от масштабных уборок и повременить с крупными рабочими проектами, которые отнимают много сил.

Однако чрезмерная пассивность в такие дни тоже не пойдет на пользу, отмечает Чернышова.

"Лежать весь день на диване тоже не стоит. Легкие прогулки, небольшая зарядка утренняя, небольшой контрастный душ не повредят", – заявила терапевт.

Также в период, когда будет держаться низкое атмосферное давление, Чернышова порекомендовала не пить много кофе и крепкого чая, отказаться от спиртного и минимизировать или исключить вообще курение.

Ранее врач рассказал, о каких болезнях говорит тяга к сладкому и соленому. "Иногда это просто желание побаловать себя чем-то вкусным. Но бывает и так, что это связано с недостаточной секрецией пищеварительных желез, недостаточной секрецией желудочного сока. Тогда действительно хочется побольше соли или кислого вкуса в своем питании", – заявила врач-диетолог Юлия Чехонина.