Врач объяснила, какой пот указывает на проблемы со здоровьем

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Холодное потоотделение, сопряженное с повышенной температурой, является тревожным симптомом, при котором следует обратиться к медикам, заявила врач-терапевт Людмила Лапа. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

По ее словам, потливость является признаком интоксикации либо внутреннего перегрева. При этом повышенная и пониженная температуры пота могут свидетельствовать о совершенно разных нарушениях работы организма.

"Когда пот холодный, надо обязательно обратить внимание на легкие, потому что это может быть и воспалительный процесс, и обострение какого-то хронического. Надо сразу померить температуру и вызвать врача, если она есть. Это плохой показатель", – сказала Лапа.

Врач отметила, что если холодный пот выделяется в большом количестве, то это указывает на гипергидроз, свойственный активной стадии вирусного воздействия на организм. В таких случаях необходимо обратиться в врачу.

"Это заболевание, конечно, эндокринной системы, обращать на это внимание нужно. Если малейшие тахикардии беспокоят, все идут к кардиологу, а это проблема все же больше эндокринологическая. На самом деле это серьезная причина обратиться к врачу", – пояснила Лапа.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал признаки инфаркта, на которые редко обращают внимание. Специалист подчеркнул, что многие люди знают признаки, по которым можно определить развитие данного заболевания. В частности, это боль за грудиной, одышка, повышенная потливость, ощущение слабости, спутанность речи.