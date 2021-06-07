Диетолог назвал полезные фрукты, запрещенные при похудении

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Некоторые фрукты настолько калорийны, что их не рекомендуется употреблять при похудении. Об этом рассказал диетолог, эндокринолог Виктор Жиляев в эфире телеканала Москва 24.

По его словам, 100 граммов бананов содержат 100 килокалорий, что равно примерно половине банана.

"Страдающим от избыточного веса и диабета рекомендуется употреблять бананы в меньшем количестве и отдавать предпочтение зелено-желтым бананам, то есть немножко недозревшим, потому что они содержат больше пищевых волокон и клетчатки", – отметил специалист.

Эндокринолог рекомендовал тем, кто планирует скинуть лишние килограммы, употреблять не более одного банана в день.

Помимо этого, Жиляев обратил внимание на виноград, на 100 граммов которого приходится 63 килокалории. Он также добавил, что темный виноград содержит меньшее количество калорий. Диетолог рекомендовал покупать виноград с косточкой, ведь та обладает антиоксидантами.

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