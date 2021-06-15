Повар рассказал, какие части курицы лучше не есть

Фото: depositphotos/Shaiith79

Эксперт по здоровому питанию, шеф-повар, кулинарный блогер Сергей Синицын рассказал, какие части курицы лучше не употреблять в пищу.

По словам специалиста, самая опасная часть этой птицы – ее внутренние органы.

"Если в курицу попадают какие-то паразиты или ее пичкают какими-нибудь химикатами, в первую очередь страдают внутренние органы. Как правило, это потроха, они самые опасные. А самым безопасным будет белое мясо грудки", – рассказал Синицын в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что курицу нужно варить в двух водах.

"Жарить курицу, запекать ее, тушить или томить – это индивидуально на усмотрение каждого человека, но предварительно курицу советую подварить, чтобы не тревожиться про паразитов и про целую кучу антибиотиков", – добавил Синицын.

Эксперт по органическому земледелию Яков Любоведский ранее рассказал о самых токсичных продуктах с огорода. По его словам, особенно осторожными надо быть с овощами и фруктами. Больше всего пестицидов может быть в горохе и семечках подсолнечника, а следовательно, и в подсолнечном масле, отметил специалист.

Он посоветовал искать горох, который выращен в условиях органического сельхозпроизводства. При этом не следует увлекаться так называемыми фермерскими продуктами, если нет уверенности, что их производители соблюдают все санитарные нормы.

