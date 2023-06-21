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21 июня, 17:20

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Лучшие игры для развития мелкой моторики ребенка

Руки заняты: лучшие игры для развития мелкой моторики ребенка

Развитие мелкой моторики не только оттачивает двигательную координацию ребенка, но и помогает ему заговорить. Все потому, что центр мозга, отвечающий за движения пальчиками и ладонями, расположен в непосредственной близости от речевой зоны. Какие игры лучше всего помогут детям развить мелкую моторику, расскажет Москва 24.

Дух соревнования

Фото: 123RF/aleruana

В увлекательных играх обязательно присутствует азарт состязания. Посоревноваться с пользой для мелкой моторики можно на футбольном поле, начерченном на листе бумаги: в центр кладем легкий шарик, а в руки каждому игроку даем по спринцовке. При нажатии на нее создается поток воздуха, который поможет забить гол в ворота соперника. Игра не только прокачивает моторику, но и развивает мышцы рук.

Также можно устроить "лыжные" гонки. Каждый игрок получает две пластиковые крышки от бутылки. Двигая их указательным и большим пальцем, "лыжники" бегут по начерченной на бумажных листах трассе. Победит тот, кто первым пересечет финишную черту.

Будет полезно и помериться силами. Сцепите с ребенком правые руки, а большие пальцы поднимите вверх. Задача каждого игрока – прижать палец соперника.

Стать Золушкой

Фото: 123RF/mikhailkayl

Легкие домашние дела тоже станут подспорьем для работы над мелкой моторикой. Дошкольник вполне способен украсить шарлотку яблочными дольками, красиво разложить на тарелке кусочки сыра или слепить из теста печенье.

А еще на кухне можно поиграть в Золушку. Смешайте всевозможные крупы, бобы и макароны и поручите ребенку навести порядок – положить каждый вид продуктов в отдельную банку. Чтобы усложнить игру, попросите малыша делать это с помощью пинцета.

Дорожные развлечения

Фото: 123RF/halfpoint

Игры на мелкую моторику не дадут заскучать во время длительной поездки. Одна из таких – определение предмета вслепую. Перед путешествием заполните непрозрачный пакет разными вещами, хорошо знакомыми ребенку. Его задача – понять на ощупь, какой предмет попался под руку.

Пригодятся во время путешествия и пластиковые крышки. Можно проверить, кто удержит в руке наибольшее количество пробок. Чем больше – тем лучше! Но чтобы ребенок развивал мелкую моторику, взрослым, у которых руки априори больше, лучше поддаваться. Иначе малыш просто не захочет играть.

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Трошина Любовь

обществодетиистории
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