Лучшие игры для развития мелкой моторики ребенка

Развитие мелкой моторики не только оттачивает двигательную координацию ребенка, но и помогает ему заговорить. Все потому, что центр мозга, отвечающий за движения пальчиками и ладонями, расположен в непосредственной близости от речевой зоны. Какие игры лучше всего помогут детям развить мелкую моторику, расскажет Москва 24.

Дух соревнования

В увлекательных играх обязательно присутствует азарт состязания. Посоревноваться с пользой для мелкой моторики можно на футбольном поле, начерченном на листе бумаги: в центр кладем легкий шарик, а в руки каждому игроку даем по спринцовке. При нажатии на нее создается поток воздуха, который поможет забить гол в ворота соперника. Игра не только прокачивает моторику, но и развивает мышцы рук.

Также можно устроить "лыжные" гонки. Каждый игрок получает две пластиковые крышки от бутылки. Двигая их указательным и большим пальцем, "лыжники" бегут по начерченной на бумажных листах трассе. Победит тот, кто первым пересечет финишную черту.

Будет полезно и помериться силами. Сцепите с ребенком правые руки, а большие пальцы поднимите вверх. Задача каждого игрока – прижать палец соперника.

Стать Золушкой

Легкие домашние дела тоже станут подспорьем для работы над мелкой моторикой. Дошкольник вполне способен украсить шарлотку яблочными дольками, красиво разложить на тарелке кусочки сыра или слепить из теста печенье.

А еще на кухне можно поиграть в Золушку. Смешайте всевозможные крупы, бобы и макароны и поручите ребенку навести порядок – положить каждый вид продуктов в отдельную банку. Чтобы усложнить игру, попросите малыша делать это с помощью пинцета.

Дорожные развлечения

Игры на мелкую моторику не дадут заскучать во время длительной поездки. Одна из таких – определение предмета вслепую. Перед путешествием заполните непрозрачный пакет разными вещами, хорошо знакомыми ребенку. Его задача – понять на ощупь, какой предмет попался под руку.

Пригодятся во время путешествия и пластиковые крышки. Можно проверить, кто удержит в руке наибольшее количество пробок. Чем больше – тем лучше! Но чтобы ребенок развивал мелкую моторику, взрослым, у которых руки априори больше, лучше поддаваться. Иначе малыш просто не захочет играть.