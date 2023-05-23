Три простые игры на развитие внимания у детей

Для успешного развития детям очень важно управлять своим вниманием и концентрироваться на самом важном. Самостоятельно справиться с этим им бывает сложно, поэтому без помощи взрослых не обойтись. Москва 24 вместе с нейропсихологом расскажет, как в игровой форме научить ребенка концентрации.

Шаги на внимание

Игра подойдет для занятий с детьми от четырех лет. Она поможет развить не только внимание, но и функцию серийной организации движения, переключения и самоконтроля, рассказала Москве 24 клинический психолог, детский нейропсихолог Ольга Александрова.

С помощью любой визуальной разметки (палочек, краски, мела, скотча и так далее) надо изобразить на полу лестницу.





Ольга Александрова клинический психолог, детский нейропсихолог Предложите ребенку шагать через перекладины этой лестницы, выполняя при каждом шаге еще и движения руками. Ноги врозь – хлопаем себя по ногам, ноги вместе – хлопаем в ладоши на уровне груди.

Чуть позже меняем программу и делаем все наоборот: ноги врозь – хлопок перед собой, ноги вместе – хлопок по ногам. Чтобы усложнить игру, договариваемся с ребенком, что он по условному сигналу должен переключиться с одной программы на другую.

Жестовые перешифровки

Следующая игра подойдет для детей от пяти лет. Кроме внимания, она развивает:

мелкую моторику

серийную организацию движений

навык прослеживания взглядом по строке

нарисовать несколько символов жестов

обозначить цвет



Ольга Александрова клинический психолог, детский нейропсихолог Эту шпаргалку размещаем на уровне глаз ребенка, а перед ним выкладываем рядами любые предметы (мозаика, детали конструктора и так далее). Задача ребенка – просматривая предметы последовательно слева направо, реагировать на их цвет соответствующим жестом.

На полоске бумаги нужно схематически. Например, хлопаем в ладоши, бьем друг о друга кулаками, показываем лайк, машем и так далее. А под каждым символом, который будет ему соответствовать.

В случае, когда друг за другом идут сразу несколько предметов одного цвета, жест следует показывать соответствующее количество раз, подчеркнула эксперт.



Перевернутое рисование

Это игра на внимание и развитие пространственного восприятия. Использовать ее лучше для занятий с детьми от шести лет, подчеркнула психолог.

Потребуется маркерная доска либо лист бумаги формата А4 или больше. Игроки садятся друг напротив друга и делят поле пополам. Далее определяют, кто будет "художником" – ведущим, который начнет рисовать на своей половине любую картину.



Ольга Александрова клинический психолог, детский нейропсихолог Второй игрок должен постараться в точности повторить рисунок со своей стороны. А так как он видит изображение вверх ногами, ему придется мысленно переворачивать его.

Во время игры обязательно меняйтесь с ребенком ролями. Это важно для его мотивации. И постарайтесь время от времени ошибаться, чтобы у малыша была возможность замечать ошибки и указывать на них, посоветовала нейропсихолог.