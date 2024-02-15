Россияне назвали самые желанные профессии для своих детей

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Около 26% опрошенных россиян видят будущее своих детей в сфере медицины и фармацевтики, а еще 21% – в информационных технологиях (ИТ). Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на данные опроса.

Также среди наиболее популярных отраслей – искусство, развлечения и массовые медиа (18%), спорт и сфера красоты (15%), а также наука и образование (14%). При этом около 40% российских родителей не уверены в том, что выбранная их ребенком профессия будет востребованной к концу школы.

В выборе профессии, считают респонденты, важнее всего ее востребованность в будущем и возможность самореализации – 36 и 32% соответственно. Однако 24% выбрали в этом списке достойную зарплату. О престиже, уточняется в исследовании, беспокоятся лишь 3% родителей.

В целом 34% родителей знают только сферу, где ребенок сможет работать, а еще 13% – представляют конкретную профессию. Однако 37% опрошенных заявили, что не планируют думать о будущей профессиональной жизни ребенка, желая предоставить выбор детям. 17% заявили о преждевременности таких разговоров.



Большинство уверены, что выбор специальности стоит завершить до 9-го класса, и лишь по 10% уверены в том, что это стоит начать делать уже в начальной школе.



По словам детского психолога Натальи Наумовой, пишет News.ru, родителям важно показать сильные стороны своего ребенка и его полезность для семьи. В этом ему помогут хобби, театральные кружки и спорт, уверена она.

"Важно, чтобы в жизни ребенка были увлечения и хобби, в которых он был бы успешен, за счет этого самоутверждался и был уверен в себе", – сказала она.

Также эксперт посоветовала арт-терапию, телесную терапию и игровую психотерапию, чтобы также помочь ребенку раскрепоститься.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточняла, что в колледжах столицы уже начали свое обучение ученики предпрофессиональных классов. По ее словам, новый стандарт образования перед получением профессии был внедрен в прошлом году. Теперь первые специальности получат 20 тысяч десятиклассников.

Ученики столичных предпрофессиональных классов получат профессии в колледжах