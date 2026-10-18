Шварц после победы над ЦСКА: "Динамо" показало характер и свои лучшие качества

Московское "Динамо" на домашнем поле переиграло столичный ЦСКА со счетом 3:1 в матче 11-го тура Альфа-банк Российской Премьер-лиги 18 октября. Красно-синие впервые уступили в нынешнем чемпионате, в то время как бело-голубые взяли верх седьмой раз подряд и девятый с учетом Кубка страны. О ярком дерби расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Динамо" (Москва) – ЦСКА (Москва) – 3:1 (1:1)

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Голы: Тюкавин, 31, Фернандес, 88, Окишор, 90+ – Обляков, 43 (с пенальти)

"Динамо": Лунев, Маричаль, Фернандес, Скопинцев (Осипенко, 69), Дэвид Рикардо, Бителло, Данил Глебов, Фомин, Артур Гомес (Гутьеррес, 69), Гладышев (Окишор, 77), Тюкавин (Сергеев, 81).

ЦСКА: Тороп, Круговой, Жоао Виктор, Аззи, Абдулкадыров, Данилов, Обляков, Кирилл Глебов (Матеус Алвес, 67), Олейников (Фиров, 81), Кисляк, Лусиано (Воронов, 70).

Предупреждения: Лусиано, 27; Фомин, 45+; Фернандес, 90.

Посещаемость: 23 926 зрителей.

До начала 11-го тура московское противостояние было битвой лидеров. Но примерно за 15 минут до стартового свистка на арене в Петровском парке "Динамо" и ЦСКА обошел "Зенит", который в трудовом стиле переиграл дома "Ахмат" со счетом 3:2 и вышел на чистое первое место с 24-мя очками. У бело-голубых и красно-синих до дерби было по 22.

Команды Сандро Шварца и Дмитрия Игдисамова соответственно шли на позитивных сериях. "Динамо" до ЦСКА одержало шесть побед подряд в чемпионате и восемь с учетом Кубка, тогда как "армейцы" не проигрывали в пяти встречах во всех турнирах. При этом красно-синие были единственной командой РПЛ после 10 туров, которая ни разу не ощутила горечь поражения.

Шварц до игры столкнулся с кадровыми трудностями, потеряв из-за дисквалификаций основные фланги защиты в лице Рубенса и Хуана Касереса, но замена у них более чем достойная – Дмитрий Скопинцев и Николас Маричаль. У ЦСКА же в обороне второй матч подряд появился Кирилл Данилов, который ранее залечивал небольшое повреждение.

С первых же минут "Динамо" и ЦСКА задали бешеный темп, играя атака на атаку. При этом бело-голубые смотрелись более сбалансированно, плюс к первой трети чемпионата Шварц наладил фирменный высокий прессинг. У номинальных гостей же далеко не все получалось в центре поля – бело-голубые успевали перекрывать свободные зоны и буквально "висели" на ногах у соперника.

Но даже под таким давлением команда Игдисамова создавала опасные моменты у ворот Андрея Лунева. В одном из эпизодов голкиперу даже показали прямую красную карточку после того, как тот кинулся наперерез Кириллу Глебову. Но главному арбитру встречи Андрею Прокопову подсказали, что касания ноги вингера ЦСКА со стороны Лунева не было, поэтому удаление моментально отменили.

"Динамо" в атаке смотрелось не менее, а то и более убедительно. Порой бело-голубые плели такие кружева, что голова шла кругом. Правда, единственный гол хозяев до перерыва пришел не после размашистой комбинации, а во многом из-за ошибок вратаря ЦСКА.

К игре Владислава Торопа, который стал основным в чемпионате из-за травмы Игоря Акинфеева, у болельщиков и раньше возникали вопросы. Это голкипер той породы, что способен одновременно тащить мертвые мячи и ошибаться в самых простейших для такого уровня ситуаций.

На 31-й минуте Тороп как раз совершил обидные результативные огрехи: сначала неудачно вынес мяч под давлением на ногу чужому (проблемы с розыгрышем через вратаря Игдисамов отметит после игры отдельно), а затем пропустил не слишком сильный удар низом в ближний угол в исполнении Константина Тюкавина. Мяч отскочил от рук Владислава в сетку – 1:0 в пользу хозяев. Теперь, пока Акинфеев залечивает свои болячки, фанаты наверняка еще активнее начнут требовать от тренерского штаба ЦСКА дать шанс Максиму Бориско: экс-голкипер "Балтики", который переехал в Москву летом в статусе одного из лучших игроков РПЛ на своей позиции, пока получает шансы проявить себя в составе "армейцев" только в Кубке, и там он выглядит вполне уверенно.



Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Но в таком интенсивном футболе результативную ошибку допустил и Маричаль, который в своей штрафной прервал навес Данила Кругового рукой. Прокопов моментально назначил пенальти без всяких VAR-просмотров: свой шанс реализовал Иван Обляков – 1:1.

При этом "Динамо" в первом тайме забило еще, но в момент добивания Артур Гомес находился в офсайде. А в концовке подопечные Шварца откровенно простили соперника: после выноса мяча из своей штрафной бело-голубые расчертили умопомрачительную контратаку, где в последней фазе Гладышев катил на гол Даниилу Фомину. Опорник бил без сопротивления, но попал в распластавшегося Торопа.

Второй тайм прошел на другом уровне остроты: первые 15 минут забрал ЦСКА, показав лучшее движение, однако затем "Динамо" вернулось в игру и перетянуло одеяло на свою сторону. Бело-голубые могли забивать второй мяч на 70-й минуте, когда Бителло после ошибки "армейцев" подхватил мяч и сделал классный скрытый пас низом по диагонали на Ярослава Гладышева, который остался один на один с Торопом. Но вингер хозяев проверил на прочность правую штангу.

Затем уже "армейцы" могли выходить вперед: Мохамед Аззи вложил мяч в ногу вышедшему на замену Матеусу Алвесу, бразилец в толкучке умудрился переложить под левую, но не попал в створ с близкого расстояния. Всего Игдисамов сделал три перестановки в составе из пяти возможных, но, пожалуй, ни одна из них не сработала. А, возможно, даже ослабила атакующий потенциал ЦСКА.

Сколько бы не критиковали форварда красно-синих Лусиано за низкую результативность, но против "Динамо" он хотя бы старательно цеплялся за мячи и пытался продлевать атаки за счет передач на партнеров. Однако вышедший на замену молодой нападающий Максим Воронов, который недавно восстановился после тяжелого повреждения, против одной из лучших оборонительных линий лиги (всего 9 пропущенных голов в РПЛ с учетом нынешнего дерби) вообще коснулся сферы от силы пару раз. Еще один конкурент на эту позицию Тамерлан Мусаев не получил шанс проявить себя уже во втором официальном матче подряд, так как, по словам Игдисамова после кубковой игры с "Ростовом" 14 октября (4:0), имел много возможностей ранее, и теперь "пришло время других".

Сменивший Ивана Олейникова Имран Фиров также пропал с радаров, а Матеус Алвес хоть и был не раз в центре внимания, но, скорее, как человек, который или запорол момент, или сыграл слишком нерасторопно. Ходы Сандро Шварца были куда более эффективными и прямо сказались на итоговом результате.

Во-первых, немецкий специалист укрепил защиту за счет замены Скопинцева на игрока более оборонительной ментальности Максима Осипенко, поставив его в центр и переместив на левый фланг Роберто Фернандеса. Для парагвайца это был первый матч в старте в РПЛ в этом сезоне, и в такой сложной игре он выглядел максимально надежно.

Во-вторых, здорово выпрыгнул со скамейки новичок "Динамо", чилийский вингер Максимилиано Гутьеррес, который начал серьезно напрягать правый фланг защиты ЦСКА. Металл там потихоньку гнулся во многом из-за того, что Аззи больше половины матча играл с повреждением, да и силы у этого скоростного атакующего защитника все же не бесконечны.

В-третьих, Шварц бросил в атаку вместо подуставших Тюкавина и Гладышева Ивана Сергеева и Виктора Окишора, которые на свежих ногах сохранили уровень давления на оборону ЦСКА. Все эти винтики в той или иной мере вылились в окончательный счет встречи.



Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Второй гол хозяев пришел с углового на 88-й минуте: Бителло навесил на ближнюю штангу, Матеус Алвес не сумел перекрыть Фернандеса, и защитник головой по дуге отправил мяч в сетку Торопа. А третий мяч уже в добавленное время и вовсе создало трио Гутьеррес – Сергеев – Окишор. Розыгрыш аута, Сергеев зацепился за мяч и отдал в прорыв южноамериканцу, а тот удрал от защитника ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова и покатил в штрафную. Туда уже добежал Сергеев, сумевший отдать пас правее мимо Данила Кругового на Окишора. Виктор спокойно закинул мяч за линию ворот – 3:1.

"Динамо" одержало седьмую победу подряд в РПЛ и девятую во всех турнирах. Прекрасный подарок Сандро Шварцу, который накануне отметил свой 48-й день рождения. Журналисты тоже поздравили главного тренера бело-голубых на пресс-конференции: он, конечно, принял теплые слова с благодарностью и отметил великолепную атмосферу, которая была на стадионе в дерби. При этом немец пока отметает все разговоры о потенциальном чемпионстве, призывая к поступательному движению без шапкозакидательства.





Сандро Шварц главный тренер ФК "Динамо" (Москва) Это была очень интенсивная, обоюдно острая игра, много тактических ходов. Счастливы, что смогли забить три мяча. В первом тайме мы больше доминировали, во втором стало много борьбы. Пару дней назад заостряли внимание на стандартах, и очень рад, что нам удалось реализовать свой шанс сегодня. Команда показала характер и лучшие качества.

Теперь в чемпионате нет команд без поражений: именно "Динамо" стало тем клубом, который сбил ЦСКА с пути. Дмитрий Игдисамов заявил журналистам, что игра шла до гола, но забить его удалось сопернику.





Дмитрий Игдисамов главный тренер ПФК ЦСКА (Москва) Мы вместе выигрываем и проигрываем, и у нас еще будет шанс выйти на первое место. Как бы я оценил игру Торопа и шансы Бориско выйти в следующей игре? Слава ошибся в моменте с первым голом, отрицать это глупо. Затем он совершил эффектное спасение. К сожалению, при розыгрыше через него, он не доставлял мячи в те зоны, куда договаривались. Но Слава – сильный парень, думаю, он все преодолеет. По Бориско сейчас не готов сказать: надо успокоиться, пересмотреть игру и принять решение по стартовому составу на следующий матч.

Благодаря этой победе "Динамо" закончит 11-й тур единоличным лидером чемпионата вне зависимости от результата оставшихся встреч. Теперь у бело-голубых 25 очков, тогда как у "Зенита" – 24.

ЦСКА же остался с 22-мя и выпал из топ-3, так как в следующей игре тура "Спартак" набрал 23 благодаря домашней победе над казанским "Рубином" (4:0). Причем впереди у красно-синих и красно-белых – дерби между собой на поле "армейцев" 25 октября. У команды Игдисамова есть неделя, чтобы поработать над ошибками.

"Динамо" же 24-го числа поедет в Самару в гости к "Акрону", который одержал всего одну победу в 11 турах РПЛ. Неплохой шанс для подопечных Шварца продлить свою позитивную серию.

