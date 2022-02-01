ГП готовит предложения об аннулировании ошибочных штрафов с камер – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Генпрокуратура подготовит предложения об аннулировании штрафов, вынесенных в период некорректной работы дорожных камер, без заявлений пострадавших водителей. Об этом сообщает газета "Коммерсант".
Речь идет о поправках к закону "Об автодорогах и дорожной деятельности". В надзорном ведомстве указали, что в ряде регионов камеры порой используются не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов местными властями и предпринимателями.
По итогам проверок в 2021 году в ряде регионов прокуроры обнаружили камеры, установленные за пределами мест концентрации ДТП. В частности, в Краснодарском и Хабаровском краях, Иркутской, Новосибирской, Нижегородской, Новгородской, Омской областях, а также в Бурятии, Дагестане и Карелии.
В качестве примера в ведомстве привели Нижегородскую область. Там неправильно закрепленный комплекс некорректно определял скорость. Таким образом, с 21 по 26 августа с помощью камер ГИБДД вынесла порядка 6,5 тысячи штрафов за превышение, однако на самом деле нарушений не было. По информации газеты, позднее все штрафы отменили.
Законопроект о единых требованиях к установке и использованию дорожных камер для фиксации нарушений Госдума приняла в первом чтении в декабре прошлого года. В документе прописано, что требования к камерам, специализированному программному обеспечению, фото- и видеозаписям установит кабмин.
Ранее сообщалось, что дорожные камеры смогут фиксировать опасное вождение. Соответствующий ГОСТ разрабатывает Научный центр безопасности дорожного движения. Утвердить документ планируют в этом году.
Водителей в РФ пока не будут штрафовать за превышение средней скорости
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