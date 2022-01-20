МВД РФ пока не намерено возвращать штрафы за превышение средней скорости – СМИ

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В МВД России пока не намерены выносить штрафы за превышение водителями средней скорости. Об этом в четверг, 20 января, со ссылкой на ведомство сообщает газета "Коммерсант".

"В полицейском ведомстве <...> пояснили, что сперва нужно устранить "правовые пробелы" в законодательстве", – говорится в публикации.

Уточняется, что одной из главных проблем в министерстве назвали трудности с определением территориальной подсудности при рассмотрении жалоб на постановление, а также с установлением места совершения правонарушения.

В сентябре прошлого года ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости. Однако в конце 2021 года СМИ сообщали, что в министерстве внутренних дел прорабатывают возможность возвращения к этой практике.

Ранее сообщалось, что со следующего года российские водители смогут штрафовать друг друга за нарушения правил дорожного движения, используя новое мобильное приложение. Речь идет о программе "Народный инспектор", которая появится на базе "Помощника Москвы". Ее нужно будет запустить на смартфоне, а далее выбрать тип административного правонарушения, зафиксировать его и отправить.