Дорожные камеры смогут штрафовать за опасное вождение – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

В России за дорожными камерами закрепят право фиксировать опасное вождение как нарушение ПДД. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Росстандарт и МВД РФ.

Уточняется, что в настоящее время Росстандарт и МВД разрабатывают соответствующий ГОСТ. Его планируется утвердить в 2022 году. Тем не менее, штрафов за опасное вождение до сих пор не существует: внести санкцию в ПДД предлагалось неоднократно, однако ни один из проектов поправок до сих пор принят не был. Юристы и депутаты Госдумы считают, что это обусловлено сложностью определения термина "опасное вождение".

Помимо этого, в МВД намерены вернуть практику наказания автомобилистов за превышение средней скорости движения – от нее ведомство отказалось в текущем году. Обновленный ГОСТ исключит возможность объезда контролируемого участка, а также установит санкции для водителей, если те превысили скоростной лимит хотя бы на одной из двух камер.

Еще одно нововведение коснется "специальных технических средств автоматической фотовидеофиксации". Речь, как предполагается, идет о легализации фиксации нарушений с помощью смартфонов, в частности, посредством приложения "Помощник Москвы".

Внедрить штрафы за нарушения ПДД на основе фото и видео, полученных через специальное мобильное приложение, еще в ноябре предложил Владимир Путин. Выполнить поручение президента необходимо до 1 июня 2022 года.

