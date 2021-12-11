Дорожные камеры смогут штрафовать за опасное вождение – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
В России за дорожными камерами закрепят право фиксировать опасное вождение как нарушение ПДД. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Росстандарт и МВД РФ.
Уточняется, что в настоящее время Росстандарт и МВД разрабатывают соответствующий ГОСТ. Его планируется утвердить в 2022 году. Тем не менее, штрафов за опасное вождение до сих пор не существует: внести санкцию в ПДД предлагалось неоднократно, однако ни один из проектов поправок до сих пор принят не был. Юристы и депутаты Госдумы считают, что это обусловлено сложностью определения термина "опасное вождение".
Помимо этого, в МВД намерены вернуть практику наказания автомобилистов за превышение средней скорости движения – от нее ведомство отказалось в текущем году. Обновленный ГОСТ исключит возможность объезда контролируемого участка, а также установит санкции для водителей, если те превысили скоростной лимит хотя бы на одной из двух камер.
Еще одно нововведение коснется "специальных технических средств автоматической фотовидеофиксации". Речь, как предполагается, идет о легализации фиксации нарушений с помощью смартфонов, в частности, посредством приложения "Помощник Москвы".
Внедрить штрафы за нарушения ПДД на основе фото и видео, полученных через специальное мобильное приложение, еще в ноябре предложил Владимир Путин. Выполнить поручение президента необходимо до 1 июня 2022 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: