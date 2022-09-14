В Москве приостановили выдачу прав и регистрацию машин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В среду, 14 сентября, в ГИБДД столицы временно приостановили регистрацию транспортных средств и выдачу водительских удостоверений из-за технического сбоя в работе информационных ресурсов. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы в своем телеграм-канале.

"В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя. Административные процедуры, не связанные с работой информационной системы, будут выполняться в обычном режиме", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России будет создан новый ресурс для проверки водительских удостоверений. Как отмечали в МВД, сведения о выданных водительских удостоверениях планируется передавать в цифровой профиль гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг посредством витрины данных ГИБДД.

