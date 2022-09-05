В РФ планируют ужесточить требования для получения прав категории D

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Госдума в сентябре планирует принять законопроект, предполагающий ряд поправок, которые ужесточают порядок получения водительских удостоверений. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.

Отмечается, что одна из ключевых поправок касается получения прав категории D, которые нужны для управления пассажирским транспортом вместимостью от девяти и более пассажиров (автобусы и маршрутки). Согласно нововведению, водительское удостоверение можно будет получить только при наличии прав других категорий со стажем не менее года.

В документе отмечается, что в прошлом году из-за нарушивших правила движения водителей автобусов произошло 3 464 аварии, в которых погибли 166 и пострадали 5 325 человек.

Изменения затронут и граждан, которые вновь захотят получить права после того, как их лишили удостоверения за езду в состоянии алкогольного опьянения. Для них будет установлен запрет на допуск к сдаче экзаменов по управлению автомобилем до истечения срока наказания.

Кроме того, зарубежные документы предлагается признавать недействительными спустя полгода после того, как их владелец получил российский паспорт или вид на жительство. Предполагается, что это снизит число ДТП.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий совершенствование обмена информацией о состоянии здоровья водителей между МВД и Минздравом России. Данная инициатива позволит своевременно отстранять от управления транспортными средствами автомобилистов с медицинскими противопоказаниями к вождению.

Авторы проекта отмечают, что в настоящее время указанные министерства данными не обмениваются. В результате граждане, у которых выявили противопоказания для работы водителем, продолжают управлять транспортным средством до истечения срока действия прав.

