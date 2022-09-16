Большинство подразделений ГИБДД Москвы восстановили работу после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работа по оказанию госуслуг восстановлена в большинстве подразделений ГИБДД столицы в полном объеме, сообщается в телеграм-канале московской Госавтоинспекции.

Уточняется, что работы по устранению последствий технического сбоя продолжаются.

Так, восстановлена работа в следующих подразделениях:



ОЭР МО ГИБДД ТНРЭР № 1 (Лобненская улицы, дом 20) – выдача национальных и международных водительских удостоверений, проведение экзаменов;

2 ОЭР МО ГИБДД ТНРЭР № 1 (Посланников переулок, дом 16/20) – выдача национальных и международных водительских удостоверений;

2 ОЭР МО ГИБДД ТНРЭР № 2 (улица Пяловская, дом 21) – выдача национальных и международных водительских удостоверений, проведение экзаменов;

3 ОЭР МО ГИБДД ТНРЭР № 2 (Зеленоград, улица Крупской, дом 1) – выдача национальных и международных водительских удостоверений, проведение экзаменов;

МО ГИБДД ТНРЭР № 4 (улица Нагатинская, дом 2, строение 3) – регистрация АМТС.

С полным списком можно ознакомиться в телеграм-канале ведомства.

14 сентября в ГИБДД столицы временно приостановили регистрацию транспортных средств и выдачу водительских удостоверений из-за технического сбоя в работе информационных ресурсов.

