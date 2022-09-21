Эксперт рассказал о работе "Госуслуги Авто" для электронных водительских прав

18:51
Фото: Москва 24
Честной работе приложения "Госуслуги Авто" могут помешать проблемы с фейками, утверждает член общественного совета ГУВД МВД России по Москве Петр Шкуматов. По его словам, недобросовестные люди при предъявлении электронного водительского удостоверения могут воспользоваться липовым приложением.
"Судя по всему, сейчас ГИБДД закончило интеграцию собственных данных и приложения. Тем самым у инспекторов появился инструментарий по проверке и валидации подлинности приложения и данных", – заявил он в разговоре с "Известиями".
Шкуматов утверждает, что подобное приложение станет пользоваться спросом у жителей РФ благодаря удобству. По его словам, телефон человек всегда носит с собой, а загрузить в него данные не займет много времени.
Ранее начальник Госавтоинспекции РФ Михаил Черников заявил, что с 1 октября у жителей страны в тестовом режиме появится возможность предъявить водительские права через сервис "Госуслуги Авто". Он заявил, что на данный момент в ПДД проходит подготовка поправок для полной легализации электронных прав.
Помимо этого, ведется работа для предоставления доступа к документу автомобилистам по всей РФ, в том числе в режиме офлайн.
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