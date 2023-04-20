В РФ предложили подключить еще семь ведомств к выдаче документов через "Госуслуги"

Фото: Москва 24/Дмитрий Макляков

Министерство экономического развития РФ предложило расширить круг ведомств, которые могут выдавать разрешения на "Госуслугах". Соответствующее постановление было опубликовано на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

К процессу выдачи разрешений могут присоединиться Минфин, Минюст, Минспорт, Минэнерго, Рослесхоз, ФАС и Росатом. Правительство РФ объяснило предложение стремлением завершить разрешительную реформу в этом году и ростом доли электронной выдачи разрешений нынешними участниками.

Однако ряд деловых объединений считает, что компании еще недостаточно осведомлены о возможности перехода на электронный формат в отношениях с государством.

Ранее Минцифры предложили приравнять документы на "Госуслугах" к оригиналам. Согласно инициативе, мобильное приложение портала можно будет использовать для подтверждения личности или предъявления других государственных документов.

В Минцифры также высказали мнение, что смартфон в будущем сможет заменить документы граждан, которые необходимы в быту. К бытовым случаям в том числе относят покупку алкогольных напитков или проход в бизнес-центры, уточнили в ведомстве.