Военком Москвы: тестировать цифровые повестки будут только после постановления кабмина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Тестировать цифровые повестки будут только после принятия постановления правительства Российской Федерации. Об этом сообщил военный комиссар Москвы Максим Локтев.

"Тестирование сервиса цифровых повесток начнется только после принятия соответствующего постановления правительства РФ", – передает ТАСС его слова.

Ранее Локтев заявил, что начнется в тестовом режиме оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал "Госуслуги", через СМС-сообщения и в телефонном режиме.

Военный комиссар подчеркнул, что порядок направления граждан на военную службу не изменился. Кроме того, никаких изменений не было и в действующем законодательстве.

Владимир Путин 14 апреля этого года подписал закон об электронных повестках. Согласно закону военнообязанных можно будет оповещать онлайн. Кроме того, вводится ряд ограничений для россиян, которые получили повестку, но не явились в военкомат.



Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных

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