Путин обсудит с кабмином 14 декабря реформы "административной гильотины"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин проведет 14 декабря совещание в онлайн-формате с членами кабинета министров. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что главной темой на совещании станет обсуждение "административной гильотины".

"Основной темой встречи станет обсуждение нового этапа реформы контрольно-надзорной деятельности, а также совершенствование разрешительной деятельности", – говорится в сообщении.

На совещании с докладом выступит глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Помимо этого, на встрече поднимут вопросы по нынешней повестке.

Ранее Путин провел совещание с членами правительства, на котором отметил, что у властей главной целью является рост доходов, сокращение бедности и неравенства в стране.

Российский лидер заявил, что уровень бедности в государстве уменьшился до 10,5% по итогам третьего квартала.

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