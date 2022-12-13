15:21Общество
Путин обсудит с кабмином 14 декабря реформы "административной гильотины"
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин проведет 14 декабря совещание в онлайн-формате с членами кабинета министров. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что главной темой на совещании станет обсуждение "административной гильотины".
"Основной темой встречи станет обсуждение нового этапа реформы контрольно-надзорной деятельности, а также совершенствование разрешительной деятельности", – говорится в сообщении.
На совещании с докладом выступит глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Помимо этого, на встрече поднимут вопросы по нынешней повестке.
Ранее Путин провел совещание с членами правительства, на котором отметил, что у властей главной целью является рост доходов, сокращение бедности и неравенства в стране.
Российский лидер заявил, что уровень бедности в государстве уменьшился до 10,5% по итогам третьего квартала.
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