Минцифры проведет эксперимент заключения договоров с операторами через QR-код

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пилотный проект заключения договоров с операторами с помощью QR-кода запустят летом, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева.

"Мы хотим с операторами обкатать пилот летом. Это будет очень просто. Я прихожу, фотографирую QR-код, загружаю электронный договор в приложении. Там же мои паспортные данные. Там же подписываю договор электронной подписью, "Госключом", – объяснил Шадаев.

По мнению министра, для запуска эксперимента имеются все необходимые компоненты. Такой проект позволит избавиться от ручного заполнения договоров, а также решит проблему с идентификацией абонента, выразил уверенность Шадаев.

Ранее сообщалось, что Минцифры обсуждает проект о предустановке российских ОС на импортные компьютеры. Речь идет об отечественных операционных системах Astra Linux, Alt Linux, "РОСА" и "Ред ОС". По словам Шадаева, соответствующий проект разработают в течение мая. При этом он не затронет смартфоны.