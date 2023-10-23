Юрист рассказала, как не потерять пенсионный стаж

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Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева в беседе с РИА Новости рассказала о том, какие ошибки могут привести к потере пенсионного стажа.

Сведения о стаже могут не отображаться на лицевом счете пенсионера из-за технических сбоев. Такие проблемы решает сам социальный фонд России (СФР), от гражданина ничего не требуется, уточнила юрист.

Размер пенсии может снизиться из-за работодателя, который использует схему серых зарплат. Занижая размер официальной заработной платы, он платит меньше взносов в СФР, поэтому и коэффициент будет снижен, рассказала Ногайлиева.

Иногда начальник может просто не платить страховые взносы. В этом случае доказывать стаж придется в суде. Также работодатель может неверно указать дату трудового договора либо даты отпусков. Эти ошибки можно исправить как через суд, так и обратившись к руководителю, считает юрист.

Также могут появиться проблемы с трудовым стажем, накопленным до 2002 года. В этом случае пенсионеру необходимо обратиться в отделение СФР и документально подтвердить данные – показать трудовые договора, трудовую книжку, выписки из приказов и так далее.

Ранее специалист Максим Глазков сообщил о повышении пенсии с 1 января 2024 года на 7,5%, до 23,4 тысячи рублей. Также с начала будущего года увеличится размер страховой пенсии, а с 1 апреля – размер социальной пенсии. Ее средний размер составит 13,4 тысячи рублей.

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