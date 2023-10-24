ГД приняла в I чтении законопроект об индексации страховых пенсий

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому средняя пенсия для получателей страховой пенсии увеличится до 22 605 рублей, а для получателей пенсии по старости – до 23 449 рублей.

Так, средний размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии станет больше на 1 572 рубля, неработающих получателей страховой пенсии по старости – на 1 631 рубль.

По словам спикера ГД Вячеслава Володина, увеличение пенсий неработающим пенсионерам затронет свыше 32 миллионов граждан. Он также подчеркнул, что 26 октября Госдума в первом чтении рассмотрит проект закона о федеральном бюджете на 2024–2026 годы.

Перед этим, в частности, рассмотрят законопроект об увеличении в 2024 году пенсий неработающим пенсионерам и ряд других бюджетообразующих законопроектов, уточнил Володин. По его словам, законодательно обеспечить решение этого вопроса поручил Владимир Путин.

Володин добавил, что страховые пенсии по старости с 1 января 2024 года вырастут на 7,5 %. Средства, которые необходимы для поддержки пенсионеров, уже заложены в проекте федерального бюджета. Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в следующем году составят около 234 миллиардов рублей.

Спикер ГД уточнил, что 25 октября будет рассмотрен в первом чтении законопроект об увеличении МРОТ.

Ранее специалисты Социального фонда России спрогнозировали увеличение количества пенсионеров в России на 1,13 миллиона человек в 2023 году. В 2024 году число российских пенсионеров может стать еще на 569 тысяч больше.

До этого в Минфине России заявили, что средний размер пенсии в следующем году составит 23 244 рубля. По словам главы министерства Антона Силуанова, это произойдет благодаря индексации пенсий на 7,5%.

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