25 сентября, 18:05Транспорт
Минтранс РФ рассмотрит предложение сделать в аэропортах стойки регистрации для беременных
Фото: depositphotos/cunaplus
Инициатива о создании отдельных стоек регистрации в аэропортах для беременных будет рассмотрена, заявили в Минтрансе России.
"Письмо поступило в министерство и будет рассмотрено в установленном порядке", – передает Агентство "Москва" сообщение министерства.
Ранее лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести в России новую льготу для беременных в виде отдельных стоек регистрации в аэропортах, где женщин бы обслуживали без очереди. В пресс-службе партии отметили, что данное предложение поддерживают и врачи, так как будущим матерям не рекомендуется проводить длительное время в положении стоя.
Как отметил парламентарий, оказание всесторонней помощи женщинам, будущим матерям – одна из главных задач национальной политики.
Отдельные стойки регистрации для беременных могут появиться в аэропортах РФ
Читайте также