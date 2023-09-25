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25 сентября, 18:05

Транспорт

Минтранс РФ рассмотрит предложение сделать в аэропортах стойки регистрации для беременных

Фото: depositphotos/cunaplus

Инициатива о создании отдельных стоек регистрации в аэропортах для беременных будет рассмотрена, заявили в Минтрансе России.

"Письмо поступило в министерство и будет рассмотрено в установленном порядке", – передает Агентство "Москва" сообщение министерства.

Ранее лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести в России новую льготу для беременных в виде отдельных стоек регистрации в аэропортах, где женщин бы обслуживали без очереди. В пресс-службе партии отметили, что данное предложение поддерживают и врачи, так как будущим матерям не рекомендуется проводить длительное время в положении стоя.

Как отметил парламентарий, оказание всесторонней помощи женщинам, будущим матерям – одна из главных задач национальной политики.

Отдельные стойки регистрации для беременных могут появиться в аэропортах РФ

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