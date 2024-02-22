В ГД предложили создать федеральную программу для многодетных "Семейный дом"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В России необходимо создать федеральную программу "Семейный дом" по выдаче многодетным семьям жилья на пожизненное безвозмездное пользование. Соответствующее предложение выдвинула депутат Госдумы Яна Лантратова в обращении Михаилу Мишустину, передает RT.

В своем письме депутат указала на сложную демографическую ситуацию в стране и привела статистику прошлого года от Российского государственного социального университета, в рамках которой 45% семей в РФ назвали плохие жилищные условия основной причиной отказа от рождения детей.

В связи с этим Лантратова считает, что для улучшения жилищных условий многодетных семей и стимулирования рождаемости необходимо создать программу "Семейный дом". Она указала, что будет ждать позицию правительства РФ по данному вопросу.

При этом в письме депутат также уточнила, что условия безвозмездного пользования жилья будут прекращены лишь в случае смерти обоих родителей. Продлить условия можно, если один из взрослых создал многодетную семью и проживает в доме, добавила Лантратова.

Ранее председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко сообщила, что необходимо предоставлять жилье семьям при рождении третьего ребенка. По ее словам, это поможет стимулировать рождаемость в России.

До этого Матвиенко предложила обсудить вопрос создания программы индивидуального жилищного строительства и возведения малоэтажных домов с учетом планировочных решений, ориентированных на многодетные семьи. По ее словам, акцент необходимо сделать на поддержке семей с высоким потенциалом рождаемости.



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