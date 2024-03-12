Мишустин призвал запустить новые нацпроекты в области технологий

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил с 2025 года запустить нацпроект в области технологического суверенитета и нацпроект "Кадры". Об этом он заявил на стратегической сессии по реализации национальных проектов и исполнению государственных программ, передает РИА Новости.

Премьер-министр напомнил, что в этом году срок некоторых нацпроектов подходит к концу, однако задачи перед государством до сих пор сохраняют свою актуальность, поэтому требуется продолжать работу во всех направлениях. В связи с этим он попросил обратить пристальное внимание на необходимость запуска в 2025 году нацпроекта в области технологического суверенитета и нацпроекта "Кадры".

По словам Мишустина, оба нацпроекта направлены на решение вопросов, затрагивающих технологии сохранения здоровья россиян, совершенствование всех видов транспорта, робототехники и станкостроения, а также развитие космических, атомных и энерготехнологий.

"Президентом в ходе послания объявлены масштабные прорывные цели для достижения независимости в целом ряде чувствительных областей", – объяснил председатель правительства РФ.

Кроме того, он напомнил, что для улучшения качества жизни граждан к запуску готовятся еще три нацпроекта – "Семья", "Продолжительная и активная жизнь" и "Молодежь России".

Ранее стало известно, что правительство России начало работу по разработке структуры нового нацпроекта "Кадры", который будет запущен с 1 января 2025 года.

До этого Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию указал на то, что в стране растет большое молодое поколение, поэтому государству важно, чтобы они стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться на благо экономики России. На это, как утверждал глава государства, и направлен новый нацпроект "Кадры".



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