Правительство РФ приступило к формированию структуры нацпроекта "Кадры"

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Правительство России уже ведет работу по разработке структуры нового нацпроекта "Кадры", который будет запущен с 1 января 2025 года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании рабочей группы "Кадры: время возможностей" на площадке международной выставки-форума "Россия", передает ТАСС.

Ранее Владимир Путин заявил во время оглашения послания Федеральному собранию о запуске нового нацпроекта – "Кадры". По словам президента, в России растет большое молодое поколение, поэтому государству важно, чтобы подростки стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике текущего века. На это, как утверждал глава государства, и будет направлен новый нацпроект.



Владимир Путин объявил о запуске пяти национальных проектов